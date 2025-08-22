Alpinisten überlebten Nacht auf 4000 Metern Höhe

Sie wurden ins Krankenhaus der Stadt Aosta eingeliefert und sind wohlauf, wie die Bergrettung am Freitag mitteilte.

Die beiden Bergsteiger im Alter von 44 und 34 Jahren hatten am Donnerstag ein technisches Problem: Ihr Seil hatte sich beim Abstieg verhakt, sodass ein sicheres Weiterkommen unmöglich war. Eine Bergung per Hubschrauber war aufgrund der schlechten Wetterbedingungen und der schlechten Sicht zunächst nicht möglich.