Rettung am Monte Rosa
Alpinisten überlebten Nacht auf 4000 Metern Höhe
Zwei deutsche Bergsteiger (44 und 34 Jahre alt), die die Nacht auf 4000 Meter Höhe am östlichen Breithornzwilling des Monte Rosa verbracht haben, wurden am Freitag aus ihrer misslichen Lage gerettet.
Sie wurden ins Krankenhaus der Stadt Aosta eingeliefert und sind wohlauf, wie die Bergrettung am Freitag mitteilte.
Die beiden Bergsteiger im Alter von 44 und 34 Jahren hatten am Donnerstag ein technisches Problem: Ihr Seil hatte sich beim Abstieg verhakt, sodass ein sicheres Weiterkommen unmöglich war. Eine Bergung per Hubschrauber war aufgrund der schlechten Wetterbedingungen und der schlechten Sicht zunächst nicht möglich.
In ausgehobenem Schneeloch übernachtet
Die Mitglieder der Bergrettung des Aostatals versuchten daraufhin, die Alpinisten auf dem Landweg zu erreichen, doch der Aufstieg durch die Rinnen zur Stelle auf etwa 4070 Metern Höhe war äußerst gefährlich. Auch der Versuch der Schweizer Bergrettung, sich per Hubschrauber von der Schweizer Seite aus zu nähern, blieb erfolglos. So wurde den Bergsteigern geraten, sich zu schützen und ein Schneeloch zu graben, in dem die beiden die Nacht verbringen sollten.
Dank Besserung der Wetterlage konnten die beiden Deutschen am Freitag gegen 5.30 Uhr aus ihrer Notlage gerettet werden.
