Selenskyj könnte sich Gipfel in Wien vorstellen

„Putin will uns Luft verkaufen“

Zu möglichen Gebietsabtretungen äußerte sich Selenskyj wieder einmal deutlich. Russland hatte gefordert, dass die ukrainischen Truppen aus dem Donbass in der Ukraine abgezogen werden und im Gegenzug dafür die Front eingefroren wird. Selenskyj findet das unseriös, das habe er auch Trump erklärt. „Ich habe gesagt: Putin will uns Luft verkaufen“, sagte Selenskyj im „Spiegel“. „Ich halte das für eine manipulative Information seinerseits. Er versteht, dass es so nicht kommen wird, und rechnet sogar damit.“