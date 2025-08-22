„Ich hoffe, dass anonyme Bedrohungen aufhören“

„Der Entschluss, einen Nationenwechsel zu vollziehen, war eine sehr schwierige Entscheidung für mich. Ich bin sehr dankbar für die Zeit mit dem ÖFB und habe deswegen auch stets sehr offen mit den Verantwortlichen des ÖFB über meine Gedanken in der letzten Zeit gesprochen. Es ist eine Entscheidung, die ich für mich treffen musste und dabei habe ich auf mein Herz gehört, sagt der Stürmer in einem Statement.