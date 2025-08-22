„Ich hoffe, dass anonyme Bedrohungen aufhören“

Mit seinem Entschluss, künftig für das kroatische Nationalteam spielen zu wollen, ließ Leon Grgric am Donnerstag aufhorchen. Nach der Rückkehr vom Champions-League-Play-off-Spiel in Norwegen wollte sich der Stürmer zu seiner Entscheidung noch nicht äußern. Heute meldete sich der 19-Jährige zu Wort.
„Der Entschluss, einen Nationenwechsel zu vollziehen, war eine sehr schwierige Entscheidung für mich. Ich bin sehr dankbar für die Zeit mit dem ÖFB und habe deswegen auch stets sehr offen mit den Verantwortlichen des ÖFB über meine Gedanken in der letzten Zeit gesprochen. Es ist eine Entscheidung, die ich für mich treffen musste und dabei habe ich auf mein Herz gehört, sagt der Stürmer in einem Statement.
„Ich kann die Enttäuschung der Fans nachvollziehen, jedoch hoffe ich auch, dass die anonymen Beschimpfungen und Bedrohungen gegen mich und vor allem meine Familie aufhören. Deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich zu diesem Thema vorerst nichts mehr sagen werde.“
