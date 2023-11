Pilnacek: Dieser Mann hat Gespräch aufgezeichnet

Kickl steckt nicht dahinter

Fazit: Weder Kickl noch sonst ein aktiver Politiker stecken dahinter. Ein weiterer Artikel in der „Krone“ sorgte am Donnerstag für Bewegung. Es gab deutliche Hinweise auf jene, die an der Aufnahme beteiligt waren. Einer outete sich öffentlich - auch gegenüber der „Krone“: Es ist Unternehmer und Ex- BZÖ-Politiker Chris Mattura. „Ich habe im Juli das Gespräch aufgezeichnet, in dem Christian Pilnacek seiner Frustration über die ÖVP Ausdruck verlieh. Ich hatte jedoch nicht vor, dieses Gespräch zu veröffentlichen, da ich mich trotz anfänglicher Differenzen mit Christian Pilnacek angefreundet habe.“