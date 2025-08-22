Missbrauchsvorwürfe: NEOS-Politiker tritt zurück

„Sämtliche Funktionen per sofort zurückgelegt“

Nun gab's die ersten Konsequenzen: „Wir haben heute Früh Kenntnis über eine Anzeige und Ermittlungen gegen einen Funktionär unserer Partei in der Steiermark erlangt. Wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst und haben umgehend Konsequenzen eingeleitet. Der betreffende Funktionär hat von sich aus seine Mitgliedschaft beendet und sämtliche Funktionen in seiner Rolle als NEOS-Vertreter per sofort zurückgelegt“, heißt es in einer Stellungnahme der Bundespartei Freitagvormittag.