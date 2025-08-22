Missbrauchsvorwürfe: NEOS-Politiker tritt zurück

Die „Krone“-Story um Missbrauchsvorwürfe einer 13-Jährigen gegen einen steirischen Politiker schlug riesige Wellen. Jetzt gibt's auch erste Konsequenzen: Der NEOS-Gemeinderat hat seine Funktionen in der Partei zurückgelegt.
Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt gegen einen steirischen NEOS-Gemeinderat wegen eines schweren Sexualdelikts. Ein 13-jähriges Mädchen hat den Fall mit ihrer Anzeige ins Rollen gebracht. Der Mann soll mit dem Kind geschlechtliche Handlungen vollzogen haben. Wie die „Krone“ bereits berichtete, fand beim Politiker eine Hausdurchsuchung statt, dabei wurden mehrere Datenträger und auch ein Handy beschlagnahmt.
„Sämtliche Funktionen per sofort zurückgelegt“
Nun gab's die ersten Konsequenzen: „Wir haben heute Früh Kenntnis über eine Anzeige und Ermittlungen gegen einen Funktionär unserer Partei in der Steiermark erlangt. Wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst und haben umgehend Konsequenzen eingeleitet. Der betreffende Funktionär hat von sich aus seine Mitgliedschaft beendet und sämtliche Funktionen in seiner Rolle als NEOS-Vertreter per sofort zurückgelegt“, heißt es in einer Stellungnahme der Bundespartei Freitagvormittag.
Die nächsten Schritte würden nun der ermittelnden Behörde obliegen. „Bis zur Klärung der schwerwiegenden Vorwürfe gilt für den Betroffenen die Unschuldsvermutung.“
