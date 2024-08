Roma und Sinti bekommen jetzt eigenen Gedenktag

Möglich wird dieser durch einen Ministerratsbeschluss. Die Regierung will damit laut einer Aussendung am Freitag die Erinnerungsarbeit vorantreiben. In der Nacht von 2. auf 3. August 1944 ermordete das Nazi-Regime über 3000 Roma und Sinti im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, weshalb der 2. August in Europa seit 2015 als Gedenktag für 500.000 Holocaust-Opfer dieser Volksgruppe gilt.