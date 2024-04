Schicksal verfolgter Roma rückt in den Mittelpunkt

Zwei neue Gedenkstätten zur Erinnerung an die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordeten Roma

Bereits am Samstag wurde jeweils in Loipersdorf und Kitzladen ein Denkmal für die vergessenen Roma NS-Opfer enthüllt. Vor 1938 waren in Loipersdorf 115 Roma und in Kitzladen 48 Roma ansässig, die in der NS-Zeit in Konzentrationslager verschleppt wurden und nie mehr zurückgekehrt sind. „An ihr Schicksal sollen diese zwei Gedenktafeln erinnern. Es ist unsere Pflicht, dass wir uns mit diesem Teil unserer Geschichte auseinandersetzen. Wir müssen das Schicksal der unter dem Nationalsozialismus ermordeten Menschen in Erinnerung halten und dürfen es nicht vergessen. Die beiden neuen Gedenkstätten sind ein wichtiger Beitrag zur Erinnerungs- und Gedenkarbeit“, sagte Landesrat Leonhard Schneemann bei der Gedenkfeier. Einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Volksgruppen werde das neue Volksgruppenhaus in Oberwart leisten. Die Mahnmale wurden von der Gemeinde Loipersdorf/Kitzladen in Kooperation mit den Roma Interessengemeinschaften errichtet und vom Land Burgenland gefördert.