Van der Bellen: „Erinnerung an die Opfer bewahren“

Am Donnerstag wird der Opfer des Holocaust gedacht. Die UNO hatte den Internationalen Gedenktag 2005 ins Leben gerufen. Am 27. Jänner 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des KZ Auschwitz. Zahlreiche Politiker haben die Erinnerung an die Opfer eingemahnt, so auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Man müsse dafür sorgen, „dass Menschenverachtung, Sündenbockdenken und Gewalt niemals wieder als politisches Instrument eingesetzt werden“.