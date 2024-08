Volksleiden Sodbrennen: Speiseröhre „unter Feuer“

Den stechenden Schmerz in der Magengegend kennen viele: Sodbrennen (Pyrosis) ist in hierzulande ein Volksleiden. Rund 20 Prozent der Erwachsenen leiden regelmäßig darunter, was häufig zu einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität führt. Tendenz stark steigend. Unbehandelt kann die Krankheit bis zum Krebs führen.