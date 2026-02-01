Frust bei Ingolitsch: „Fühle mich benachteiligt!“

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Wir haben super angefangen, bei elf gegen elf den Gegner an die Wand gespielt. Die ganze erste halbe Stunde war sehr gut. Auch danach hatten wir genügend Chancen, es früher zu entscheiden, der Gegner nur eine. Aber ja, wir haben keine Ruhe mehr hineingebracht in der zweiten Hälfte, daher wurde es hektischer. Wir hätten uns das Leben sicher einfacher machen können. Wir hatten am Donnerstag ein brutales Spiel in Birmingham, natürlich merkt man das im Laufe dieses Spiels. Das darf aber keine Ausrede sein.“ Zur Roten Karte: „Ich sehe, dass Baidoo eindringt und gefoult wird. Der Schiedsrichter pfeift und zeigt Rot. Aber, so ehrlich muss ich sein: Ich hätte sie nicht gegeben. Da hatten wir Glück.“