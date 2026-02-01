KAC setzt sich mit 4:0 gegen Linz an Spitze ab!

VSV-Heimerfolg gegen Olimpija Ljubljana

Auch der zweite Kärntner Klub feierte einen Heimsieg. Der VSV, der die drei vorangegangenen Saisonduelle mit Ljubljana verloren hatte, ging kurz vor der ersten Pause 2:1 in Führung und gab den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Guus van Nes und Adam Helewka waren jeweils mit einem Hattrick die Matchwinner beim vierten Villacher Heimerfolg hintereinander.