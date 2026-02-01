Vorteilswelt
Eishockey-Liga

KAC setzt sich mit 4:0 gegen Linz an Spitze ab!

Eishockey
01.02.2026 19:51
Finn van Ee
Finn van Ee(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der KAC geht mit vier Punkten Vorsprung in die zweiwöchige Olympia-Pause der ICE Hockey League!

Die Klagenfurter feierten am Sonntag einen 4:0-Heimsieg gegen die Black Wings Linz und setzten sich wieder von den Graz99ers ab, die am Vortag gegen die Vorarlberg Pioneers gewonnen hatten. Im Kampf um das Pre-Playoff feierte der VSV einen 8:5-Heimerfolg gegen Olimpija Ljubljana und liegt nun fünf Punkte vor dem Tabellenelften Ferencvaros Budapest.

In Klagenfurt schossen Nick Petersen (7.) und Finn van Ee (8.) den KAC rasch 2:0 in Führung, Simeon Schwinger (33.) und Matt Fraser (60./PP) legten jeweils nach Petersen-Vorarbeit nach. Beim KAC stand der zu Wochenbeginn verpflichtete US-Stürmer Nolan Moyle erstmals im Aufgebot, Mario Kempe und Jordan Murray gaben nach Verletzungspausen ihr Comeback.

VSV-Heimerfolg gegen Olimpija Ljubljana
Auch der zweite Kärntner Klub feierte einen Heimsieg. Der VSV, der die drei vorangegangenen Saisonduelle mit Ljubljana verloren hatte, ging kurz vor der ersten Pause 2:1 in Führung und gab den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Guus van Nes und Adam Helewka waren jeweils mit einem Hattrick die Matchwinner beim vierten Villacher Heimerfolg hintereinander.

Linz
KAC
