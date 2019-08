So wird Reflux erkannt und therapiert

Unbehandelt steigt Risiko für Krebs

Reflux entzündet die Speiseröhre. Unbehandelt können in 20-30 Prozent der Fälle in der geschädigten Speiseröhre Krebsvorstufen entstehen: Man spricht vom Barrett Syndrom oder Barrett Ösophagus. Betroffene haben ein 0,5 Prozent erhöhtes jährliches Krebsrisiko. Einer von 10 Patienten kann in 20 Jahren also einen Tumor an der Speiseröhre bekommen. Somit ist eine Abklärung unerlässlich. Ein ausführliches ärztliches Gespräch, eine „sanfte“ Gastroskopie (im Dämmerschlaf) und die Druck-und-Reflux-Messung (pH Metrie) zeigen, ob ein Zwerchfellbruch vorliegt, Krebsrisiko besteht und welche Therapie zu empfehlen wäre. Prinzipiell gibt es drei Behandlungsmöglichkeiten: