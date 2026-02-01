Wolfsberger AC gegen Salzburg ab 17.30 Uhr LIVE

Zum „bisher wichtigsten Spiel der Saison“ (Trainer Thomas Letsch) reist der Bundesliga-Tabellenführer jedenfalls als klarer Favorit, zudem gewann der Vizemeister die letzte Partie vor Weihnachten daheim gegen den WAC 2:1. „Unsere Aufgabe beim WAC ist eine sehr anspruchsvolle, weil Spiele in Wolfsberg – das hat die Vergangenheit gezeigt – immer schwierig sind“, sagte Letsch, der wohl wie beim 2:3 in Birmingham auf Stürmer Yorbe Vertessen verzichten wird müssen. „Wir wissen auch nicht, was sich der Gegner in der Vorbereitung für das Viertelfinale überlegt hat. Jedoch bleibt unser Ziel gleich, wir wollen weiterkommen.“