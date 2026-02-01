Neue OP-Methode für Kinder mit schwerer Skoliose

Während bei der herkömmlichen Methode der am stärksten verkrümmte und verdrehte Wirbel („Scheitel“) – dies ist ein anatomisch sehr heikler Bereich – im Fokus steht, erfolgt bei dem neuen Ansatz die Einleitung der korrigierenden Kräfte an den Polen. Dr. Schenk und sein Team gehen somit einen sensibleren, vorsichtigeren Weg und hoffen, damit betroffenen Kindern und Jugendlichen noch besser helfen zu können.