Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Olympia-Hype

„Cool Runnings“ in Cortina! Aber TV-Rekord wackelt

Olympia
01.02.2026 18:30
(Bild: GEPA)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Märchenhafte Geschichten, Helden-Storys! Auch die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien werden jede Menge davon schreiben und liefern. Weltweite Schlagzeilen und spektakuläre Bilder wird auch einmal mehr das – seit 1988 legendäre – Bobteam aus Jamaika liefern.

0 Kommentare

Das geht über eure Vorstellungskraft, Jamaika hat eine Bob-Mannschaft.“ Dieser legendäre Satz aus dem Film „Cool Runnings“ hat auch 2026 Gültigkeit. Jamaikas Team hat sich gleich drei Quotenplätze (Frauen-Mono, Männer-Zweier, Männer-Vierer) für die Bewerbe in Cortina erkämpft. „Das bestätigt unsere Wettbewerbsfähigkeit auf der Weltbühne des Wintersports“, sagt Chris Stokes, der 1988 im ersten Jamaika-Bob saß und seit vielen Jahren als Verbandspräsident arbeitet.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
233.363 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
122.040 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
95.490 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Mehr Olympia
Krone Plus Logo
Olympia-Hype
„Cool Runnings“ in Cortina! Aber TV-Rekord wackelt
Missbrauchsskandal
Epstein-Mails: Olympia-2028-Boss entschuldigt sich
„Ein starkes Zeichen“
Papst fordert Waffenruhe zu Olympischen Spielen!
Hemetsberger ratlos
Kein Grund zum Jubeln bei der Olympia-Generalprobe
Krone Plus Logo
Snowboarder Pickl
Der Weg zu Olympia führt durch den Uni-Hörsaal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf