„Cool Runnings“ in Cortina! Aber TV-Rekord wackelt

Das geht über eure Vorstellungskraft, Jamaika hat eine Bob-Mannschaft.“ Dieser legendäre Satz aus dem Film „Cool Runnings“ hat auch 2026 Gültigkeit. Jamaikas Team hat sich gleich drei Quotenplätze (Frauen-Mono, Männer-Zweier, Männer-Vierer) für die Bewerbe in Cortina erkämpft. „Das bestätigt unsere Wettbewerbsfähigkeit auf der Weltbühne des Wintersports“, sagt Chris Stokes, der 1988 im ersten Jamaika-Bob saß und seit vielen Jahren als Verbandspräsident arbeitet.