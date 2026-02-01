„Cool Runnings“ in Cortina! Aber TV-Rekord wackelt

LIVE: 1:2! Dortmund läuft Rückstand hinterher
Deutsche Bundesliga
Märchenhafte Geschichten, Helden-Storys! Auch die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien werden jede Menge davon schreiben und liefern. Weltweite Schlagzeilen und spektakuläre Bilder wird auch einmal mehr das – seit 1988 legendäre – Bobteam aus Jamaika liefern.
Das geht über eure Vorstellungskraft, Jamaika hat eine Bob-Mannschaft.“ Dieser legendäre Satz aus dem Film „Cool Runnings“ hat auch 2026 Gültigkeit. Jamaikas Team hat sich gleich drei Quotenplätze (Frauen-Mono, Männer-Zweier, Männer-Vierer) für die Bewerbe in Cortina erkämpft. „Das bestätigt unsere Wettbewerbsfähigkeit auf der Weltbühne des Wintersports“, sagt Chris Stokes, der 1988 im ersten Jamaika-Bob saß und seit vielen Jahren als Verbandspräsident arbeitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.