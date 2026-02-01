Ayatollah droht jetzt mit einem „regionalen Krieg“

Das Säbelrasseln im Nahen Osten geht unaufhörlich weiter! Dieses Mal im Mittelpunkt: Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei. Er droht den USA unverhohlen mit einem großen Konflikt.
Irans oberster Führer hat im Falle eines US-Angriffs vor einem regionalen Krieg gewarnt. „Die Amerikaner sollen wissen, wenn sie einen Krieg vom Zaun brechen, wird es dieses Mal ein regionaler Krieg sein“, sagte der Ayatollah laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim.
Angreifern wird „Schaden zugefügt“
Der Iran wolle keinen Krieg und werde ihn auch nicht beginnen, sagte der Religionsführer, der in allen strategischen Belangen das letzte Wort hat. „Aber das iranische Volk wird jemandem, der angreift oder Schaden zufügt, einen harten Schlag versetzen.“
Zuvor erklärte der Iran die Streitkräfte der EU-Staaten zu „terroristischen Gruppen“. Dies gab Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf bekannt, wenige Tage nachdem Brüssel die Revolutionsgarden offiziell als Terrororganisation eingestuft hatte: „Europa will mit diesen Maßnahmen seinen Herrn, nämlich Amerika, zufriedenstellen.“
Im Parlament trugen Abgeordnete aus Solidarität Uniformen der Revolutionsgarden. „Tod für Amerika“ und „Tod für Israel“ riefen einige Politiker mit erhobenen Fäusten, wie auf Videos iranischer Medien zu sehen ist. Die USA unter Donald Trump wollen ein neues Atomabkommen erzwingen – und drohten zuletzt offen mit einem Angriff.
Die Iranischen Revolutionsgarden sind eine eigenständige, parallel zur regulären Armee (Artesh) stehende Elite-Streitkraft. Gegründet 1979 zum Schutz der Islamischen Revolution, unterstehen sie direkt dem Obersten Führer und nicht der Regierung.
Kurz gesagt: Die reguläre Armee schützt die Grenzen – die Revolutionsgarden schützen das Regime und projizieren iranische Macht in der Region. Sie gelten als das militärisch und politisch einflussreichste Machtinstrument des iranischen Systems.
