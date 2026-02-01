Ayatollah droht jetzt mit einem „regionalen Krieg“

Die Erklärgrafik zeigt das Machtgefüge im Iran mit einer Gegenüberstellung nicht gewählter und gewählter Institutionen. Der oberste Führer hat die letzte Entscheidung in politischen Belangen. Zu den nicht gewählten Institutionen gehören Justiz, Wächterrat, Schlichtungsrat und bewaffnete Kräfte. Der Präsident steht an der Spitze der gewählten Institutionen, zu denen auch das Kabinett, der Expertenrat aus Geistlichen und das Parlament zählen. Quelle: APA.