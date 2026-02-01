Epstein bekam private Fotos von Andrews Töchtern

Berichte über die Verstrickungen des Ex-Prinzen Andrew in den Epstein-Skandal reißen nicht ab. Am Freitag neu veröffentlichte Dateien bringen Andrew weiter in Bedrängnis – denn der Sexualverbrecher Jeffrey Epstein soll auch Bilder von Andrews Töchtern geschickt bekommen haben.
In den frisch veröffentlichten Epstein-Akten taucht nicht nur der Name von Andrew Mountbatten-Windsor auf, sondern auch der seiner Töchter. Offenbar landeten persönliche Familienfotos von Beatrice und Eugenie bei Jeffrey Epstein. Beatrice und Eugenie waren Anfang 20, als die Schnappschüsse zwischen 2011 und 2012 per E-Mail an Epstein geschickt wurden – Jahre nachdem Epstein 2008 wegen schwerer Sexualverbrechen verurteilt worden war.
Kurz vor Weihnachten 2011 wurde ein Foto als Teil einer Grußbotschaft verschickt, das die beiden Schwestern im Schnee zeigt. Eugenie trägt eine Pelzhaube und einen Schal, Beatrice trägt Ohrenschützer und eine silberne Kopfbedeckung.
Beatrice und Eugenie beim Sport
Ein Jahr später folgte die nächste Grußkarte, die von einer geschwärzten E-Mail-Adresse an Epstein weitergeleitet wurde, wieder inklusive privater Fotos. Die im Dezember 2012 verschickten Fotos zeigen Beatrice beim Besteigen des Mont Blanc, Eugenie bei einer Radtour durch London. Auch Andrew selbst ist auf einem Bild zu sehen: beim spektakulären Abseilen vom Londoner Wolkenkratzer „Shard“. Ex-Frau Sarah Ferguson posiert währenddessen in Kanada.
Die virtuelle Grußkarte enthält eine Weihnachtsbotschaft, die offenbar von Andrew unterzeichnet ist und lautet: „Ich wünsche Ihnen viel Freude und Glück in dieser Zeit und für das kommende Jahr.“
Ob Andrew Mountbatten-Windsor die E-Mails persönlich an Epstein geschickt hat, ist nicht nachvollziehbar. Denn die Familienfotos wurden vom „HRH The Duke of York“ – also Andrews offiziellem Konto – verschickt. Die Empfängeradresse ist in den vom US-Justizministerium veröffentlichten Dateien geschwärzt. Allerdings wurden die Fotos von einer ebenfalls geschwärzten E-Mail-Adresse an Epstein weitergeleitet.
Einladung zu Party
Die Töchter von Andrew tauchen noch an anderer Stelle in den Epstein-Akten auf. Im Jahr 2010 bekam Epstein eine Einladung zu einer Party im St. James‘s Palace, die E-Mail dürfte von Sarah Ferguson stammen. „Beatrice, Eugenie und ich würden Sie gerne einladen, den 50. Geburtstag von Papa/Andrew zu feiern“, heißt es in der E-Mail. Epstein lehnte die Einladung allerdings in einer sehr knappen E-Mail ab.
Beatrice und Eugenie befinden sich aktuell zweifelsfrei in einer schwierigen Situation. Der Name ihres Vaters taucht an mehreren Stellen in den Epstein-Akten auf. „Es scheint, dass die beiden Töchter unterschiedliche Positionen einnehmen, wenn es darum geht, ihren Vater zu unterstützen“, sagte die ehemalige BBC-Korrespondetin Jennie Bond zum britischen „Mirror“. Andrews jüngere Tochter Eugene hat inzwischen den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen, weil er sich nicht bei den Opfern entschuldigen wollte.
Vor wenigen Tagen wurde Beatrice bei einem Ausflug mit Andrew gesichtet.
