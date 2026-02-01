Epstein bekam private Fotos von Andrews Töchtern

Beatrice und Eugenie befinden sich aktuell zweifelsfrei in einer schwierigen Situation. Der Name ihres Vaters taucht an mehreren Stellen in den Epstein-Akten auf. „Es scheint, dass die beiden Töchter unterschiedliche Positionen einnehmen, wenn es darum geht, ihren Vater zu unterstützen“, sagte die ehemalige BBC-Korrespondetin Jennie Bond zum britischen „Mirror“. Andrews jüngere Tochter Eugene hat inzwischen den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen, weil er sich nicht bei den Opfern entschuldigen wollte.