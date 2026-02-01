Bitterer Irrtum in olympischer Sexismus-Debatte

„Ihr Pech, ich komme trotzdem!“ Die Amerikanerin Annika Malacinski wird Anfang Februar zu den Olympischen Spielen nach Italien reisen. Dass ihre Disziplin, die Nordische Kombination, gar nicht ausgetragen wird, hält sie nicht davon ab. Ihr Video in den sozialen Medien, in dem sie ihre Koffer für Turin packt, ging viral. Malacinski, die im Weltcup an der zwölften Stelle liegt, will mit ihrer Anreise ein Zeichen setzen. Ein Zeichen gegen die Ausgrenzung der Frauen, ein Zeichen für Gleichberechtigung. „Es geht um Sexismus“, sieht die Amerikanerin die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), in der Nordischen Kombination auf Damen-Bewerbe zu verzichten.