Gmunden wahrt Chance auf Platzierungsrunde
Basketball – Superliga
Die Entscheidung über den letzten noch offenen Platz in der Platzierungsrunde der Basketball-Superliga fällt in der letzten Runde am kommenden Samstag.
Die Gmunden Swans bescherten ihrem neuen Cheftrainer Nabil Murad am Sonntag mit einem 89:85-Heimsieg gegen BC Vienna einen erfolgreichen Einstand und wahrten damit die Chance auf ein Direkt-Ticket für das Viertelfinale.
Die Traiskirchen Lions und BC Vienna gehen mit je zwei Punkten Vorsprung auf Gmunden in den Abschluss des Grunddurchgangs. Traiskirchen hat schon alle Spiele absolviert, Vienna gastiert in Eisenstadt, Gmunden bei UBSC Graz.
