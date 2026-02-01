Der kleine Liam (5) sitzt noch immer im Gefängnis

„Liam ist noch ein Baby“

Auch Ex-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris verurteilte das Vorgehen scharf: „Liam Ramos ist noch ein Baby. Er sollte bei seiner Familie zu Hause sein und nicht von der Einwanderungsbehörde ICE als Köder benutzt und in einem texanischen Gefängnis festgehalten werden. Ich bin empört, und das sollten Sie auch sein“, erklärte sie vor wenigen Tagen.