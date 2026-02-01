Freilassung gefordert
Der kleine Liam (5) sitzt noch immer im Gefängnis
Ein Bundesrichter im US-Bundesstaat Minnesota hat die Freilassung eines Vaters und seines fünfjährigen Sohnes angeordnet, die bei einer Razzia der Einwanderungsbehörde festgenommen worden waren. Ob Donald Trumps Migrantenjäger der Anordnung folgen werden, ist unklar.
Dies geht aus einer am Samstag veröffentlichten Gerichtsentscheidung hervor. Der Fünfjährige war durch ein Foto bekannt geworden, das ihn mit einer blauen Hasenmütze vor seinem Haus zeigt, während Bundesbeamte in der Nähe stehen.
Dem Schulbezirk zufolge war der Bub einer von vier Schülern, die von den Beamten festgenommen wurden. Bundesrichter Fred Biery übte scharfe Kritik am Vorgehen der Regierung.
„Der Fall hat seinen Ursprung in der unüberlegten und stümperhaften Jagd der Regierung nach täglichen Abschiebequoten, offenbar selbst dann, wenn dafür Kinder traumatisiert werden müssen“, schrieb Biery in seiner Entscheidung.
„Liam ist noch ein Baby“
Auch Ex-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris verurteilte das Vorgehen scharf: „Liam Ramos ist noch ein Baby. Er sollte bei seiner Familie zu Hause sein und nicht von der Einwanderungsbehörde ICE als Köder benutzt und in einem texanischen Gefängnis festgehalten werden. Ich bin empört, und das sollten Sie auch sein“, erklärte sie vor wenigen Tagen.
Das aus Ecuador stammende Kind und sein Vater waren als Asylbewerber auf legalem Weg in die USA eingereist und wurden in eine Familienhaftanstalt in Texas gebracht. Stellungnahmen ihres Anwalts und des US-Heimatschutzministeriums lagen zunächst nicht vor ...
