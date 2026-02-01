Zäher Vertragspoker: Hoeneß platzt der Kragen

Vertrag läuft aus – Millionen-Angebot am Tisch

Der Vertrag des 27-jährigen Franzosen läuft am Saisonende aus. Ein neuer Kontrakt soll Upamecano längst vorliegen: Berichten zufolge beinhaltet dieser ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro, einem Handgeld in ebenfalls zweistelliger Millionenhöhe sowie einer von Spielerseite geforderten Ausstiegsklausel. Zudem war von einem Ultimatum bis zum (heutigen) Sonntag die Rede.