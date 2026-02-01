Opernredoute: Promis machten die Nacht zum Tag

Balltiger aus Politik, Kultur und Gesellschaft trafen einander am Samstagabend auf der Feststiege der 25. Grazer Opernredoute. Klicken Sie sich durch die schönsten Bilder des Abends unter dem Motto „La dolce vita“!
Den Wiener Opernball kennt kaum jemand so gut wie Alfons Haider – aber zum Genießen lockt es den Moderator immer wieder auch ins Grazer Opernhaus. „Der Ball ist einfach besonders, weil es in erster Linie um die Unterhaltung geht. Es ist ein kleineres Gebäude als die Wiener Staatsoper, dadurch wirkt’s heimeliger – auch mit 2500 Leuten.“ Im dichten Gewimmel auf der Feststiege fand sich auch Fußballtrainer Franco Foda ein. „Die Location, die gesellige Atmosphäre, die künstlerischen Elemente – das Gesamtpaket stimmt“, schwärmte er vom 25. Jubiläum des Events.
Am Parkett statt am grünen Rasen machte auch Sturm-Präsident Christian Jauk eine gute Figur – zumindest, wenn es nach seiner Frau Kathrin Nachbaur geht. „Ich habe das Glück, dass ich einen großartigen Tänzer habe“, sagte sie. „Ich mach’s gerne“, sagt Jauk. „Der Ball ist etwas Besonderes für uns.“
Klicken Sie sich durch die schönsten Impressionen der Grazer Opernredoute!
Das süße Leben genoss John-Harris-Eigentümer Ernst Minar mit Schlagersängerin Simone Stelzer in seiner Loge. „Wenn’s einem gut geht, dann ist es ein süßes Leben“, sagt er. „Bei mir sind es die schönen Abende wie heute – mit hohen Schuhen und schönen Kleidern“, sagt Simone.
Ein oft gesehener Gast ist Ex-Grünen-Chef Werner Kogler – er sehnte sich gemäß dem Motto „La dolce vita“ nach Italien. „Mit dem Zug dorthin, wo der Wetterbericht gut ist, und dann weiter nach Rom. Das ist das Beste.“ Außerdem auf der Redoute gesichtet: Bachmannpreis-Trägerin Nava Ebrahimi, Christian Stani (Alle Achtung), Opernsängerin Natalia Ushakova und viele weitere mehr.
