Die schönsten Bilder

Opernredoute: Promis machten die Nacht zum Tag

Steiermark
01.02.2026 18:06
Porträt von Hannah Michaeler
Porträt von Birgit Waldsam
Von Hannah Michaeler und Birgit Waldsam

Balltiger aus Politik, Kultur und Gesellschaft trafen einander am Samstagabend auf der Feststiege der 25. Grazer Opernredoute. Klicken Sie sich durch die schönsten Bilder des Abends unter dem Motto „La dolce vita“!

0 Kommentare

Den Wiener Opernball kennt kaum jemand so gut wie Alfons Haider – aber zum Genießen lockt es den Moderator immer wieder auch ins Grazer Opernhaus. „Der Ball ist einfach besonders, weil es in erster Linie um die Unterhaltung geht. Es ist ein kleineres Gebäude als die Wiener Staatsoper, dadurch wirkt’s heimeliger – auch mit 2500 Leuten.“ Im dichten Gewimmel auf der Feststiege fand sich auch Fußballtrainer Franco Foda ein. „Die Location, die gesellige Atmosphäre, die künstlerischen Elemente – das Gesamtpaket stimmt“, schwärmte er vom 25. Jubiläum des Events.

Am Parkett statt am grünen Rasen machte auch Sturm-Präsident Christian Jauk eine gute Figur – zumindest, wenn es nach seiner Frau Kathrin Nachbaur geht. „Ich habe das Glück, dass ich einen großartigen Tänzer habe“, sagte sie. „Ich mach’s gerne“, sagt Jauk. „Der Ball ist etwas Besonderes für uns.“

Klicken Sie sich durch die schönsten Impressionen der Grazer Opernredoute!

Sängerin Simone Stelzer, Ernst Minar (John Harris), Alfons Haider
Sängerin Simone Stelzer, Ernst Minar (John Harris), Alfons Haider(Bild: Christian Jauschowetz)
Johann Lafer, Aglaia Szyszkowitz und Ernst Minar
Johann Lafer, Aglaia Szyszkowitz und Ernst Minar(Bild: Christian Jauschowetz)
Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl mit Tochter Anna, die debütiert hat.
Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl mit Tochter Anna, die debütiert hat.(Bild: Christian Jauschowetz)
Armin Assinger und Alfons Haider
Armin Assinger und Alfons Haider(Bild: Christian Jauschowetz)
Bühnen-Graz-Chef Bernhard Rinner mit Gattin Sabine, Ex-Opernball-Organisatorin Maria Großbauer ...
Bühnen-Graz-Chef Bernhard Rinner mit Gattin Sabine, Ex-Opernball-Organisatorin Maria Großbauer und Journalist Oliver Pink.(Bild: Christian Jauschowetz)
Organisation: Ulrich Lenz, Wolfgang Hülbig, Bernd Pürcher, Maria Ohrenstein.
Organisation: Ulrich Lenz, Wolfgang Hülbig, Bernd Pürcher, Maria Ohrenstein.(Bild: Christian Jauschowetz)
Hannes Amesbauer und Petra Amesbauer-Ackerl
Hannes Amesbauer und Petra Amesbauer-Ackerl(Bild: Christian Jauschowetz)
Martin und Gabriele Schaller, Raiffeisen-Landesbank
Martin und Gabriele Schaller, Raiffeisen-Landesbank(Bild: Christian Jauschowetz)
Opernsängerin Natalia Ushakova und Conférencier Stefano Bernardin.
Opernsängerin Natalia Ushakova und Conférencier Stefano Bernardin.(Bild: Christian Jauschowetz)
Josefa und Peter Umundum, Post-Vorstand
Josefa und Peter Umundum, Post-Vorstand(Bild: Christian Jauschowetz)
Simone Lugner und „Mr. Ferrari“ Heribert Kasper
Simone Lugner und „Mr. Ferrari“ Heribert Kasper(Bild: Christian Jauschowetz)
Barbara Muhr, Aglaia Szyszkowitz
Barbara Muhr, Aglaia Szyszkowitz(Bild: Christian Jauschowetz)
Fußballtrainer Franco Foda mit Andrea
Fußballtrainer Franco Foda mit Andrea(Bild: Christian Jauschowetz)
Steiermärkische-Georg Bucher mit Gattin Inez
Steiermärkische-Georg Bucher mit Gattin Inez(Bild: Christian Jauschowetz)
Sandra und Armin Assinger
Sandra und Armin Assinger(Bild: Christian Jauschowetz)
Herti Grossauer-Widakovich und Christof Widakovich
Herti Grossauer-Widakovich und Christof Widakovich(Bild: Christian Jauschowetz)
Hermine und Herwig Straka
Hermine und Herwig Straka(Bild: Christian Jauschowetz)
Stefano Bernardin und Designerin Eva Poleschinski
Stefano Bernardin und Designerin Eva Poleschinski(Bild: Christian Jauschowetz)
Vizebürgermeisterin Judith Schwentner mit Thomas Wolkinger, Werner Kogler mit Sabine Jungwirth.
Vizebürgermeisterin Judith Schwentner mit Thomas Wolkinger, Werner Kogler mit Sabine Jungwirth.(Bild: Christian Jauschowetz)
Willibald Ehrenhöfer mit Gunda Pristauz, der slowenischer Botschafter Marko Štucin, ...
Willibald Ehrenhöfer mit Gunda Pristauz, der slowenischer Botschafter Marko Štucin, Infineon-Chefin Sabine Herlitschka Manuela Khom, Elisabeth und Karlheinz Kornhäusl (von links)(Bild: Christian Jauschowetz)
Landesrätin Claudia Holzer mit Andreas Reichel
Landesrätin Claudia Holzer mit Andreas Reichel(Bild: Christian Jauschowetz)
Sturm-Präsident Christian Jauk und Kathrin Nachbaur
Sturm-Präsident Christian Jauk und Kathrin Nachbaur(Bild: Christian Jauschowetz)
ORF-Journalistin Nadja Bernhard mit Unternehmer Hans Peter Spak
ORF-Journalistin Nadja Bernhard mit Unternehmer Hans Peter Spak(Bild: Christian Jauschowetz)
Stefano Bernardin und Opernintendant Ulrich Lenz
Stefano Bernardin und Opernintendant Ulrich Lenz(Bild: Christian Jauschowetz)
Choreagrafen Claudia Eichler, Pierre Gider und Lisa Weswaldi-Eichler
Choreagrafen Claudia Eichler, Pierre Gider und Lisa Weswaldi-Eichler(Bild: Christian Jauschowetz)
Johann Lafer
Johann Lafer(Bild: Christian Jauschowetz)
RK-Präsident Gerald Schöpfer
RK-Präsident Gerald Schöpfer(Bild: Christian Jauschowetz)
Theatercafe-Betreiber Manfred Koch und Tanja Baumgartinger mit Tochter Pauline (Mitte)
Theatercafe-Betreiber Manfred Koch und Tanja Baumgartinger mit Tochter Pauline (Mitte)(Bild: HM)
Touristiker Dietmar Hardt-Stremayr
Touristiker Dietmar Hardt-Stremayr(Bild: Christian Jauschowetz)
Sanlas-Chef Günter Nebel mit Dana Ordabekova
Sanlas-Chef Günter Nebel mit Dana Ordabekova(Bild: Christian Jauschowetz)

Das süße Leben genoss John-Harris-Eigentümer Ernst Minar mit Schlagersängerin Simone Stelzer in seiner Loge. „Wenn’s einem gut geht, dann ist es ein süßes Leben“, sagt er. „Bei mir sind es die schönen Abende wie heute – mit hohen Schuhen und schönen Kleidern“, sagt Simone.

Pure Lebensfreude bei der Eröffnung durch die 56 Polonaise-Paare. 
Ein oft gesehener Gast ist Ex-Grünen-Chef Werner Kogler – er sehnte sich gemäß dem Motto „La dolce vita“ nach Italien. „Mit dem Zug dorthin, wo der Wetterbericht gut ist, und dann weiter nach Rom. Das ist das Beste.“ Außerdem auf der Redoute gesichtet: Bachmannpreis-Trägerin Nava EbrahimiChristian Stani (Alle Achtung), Opernsängerin Natalia Ushakova und viele weitere mehr.

Steiermark
