Opernredoute: Promis machten die Nacht zum Tag

Den Wiener Opernball kennt kaum jemand so gut wie Alfons Haider – aber zum Genießen lockt es den Moderator immer wieder auch ins Grazer Opernhaus. „Der Ball ist einfach besonders, weil es in erster Linie um die Unterhaltung geht. Es ist ein kleineres Gebäude als die Wiener Staatsoper, dadurch wirkt’s heimeliger – auch mit 2500 Leuten.“ Im dichten Gewimmel auf der Feststiege fand sich auch Fußballtrainer Franco Foda ein. „Die Location, die gesellige Atmosphäre, die künstlerischen Elemente – das Gesamtpaket stimmt“, schwärmte er vom 25. Jubiläum des Events.