Serie A

Inter setzt mit 2:0 in Cremona Erfolgsserie fort

Fußball International
01.02.2026 20:51
(Bild: AP/Alberto Mariani)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Inter Mailand hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft im Titelkampf mit dem Stadtrivalen AC Milan vorgelegt. Der Tabellenführer gewann am Sonntag bei Cremonese 2:0 (2:0) und zog auf acht Punkte davon. 

0 Kommentare

Milan kann am Dienstag in Bologna wieder verkürzen. Getrübt wurde der Sieg durch eine Leuchtrakete, die in der zweiten Halbzeit von der Tribüne geschossen wurde und Cremonese-Torhüter Emil Audero nur knapp verfehlte.

Sportlich sorgten Lautaro Martinez (16.) und Piotr Zielinski (31.) früh für klare Verhältnisse. Inter ist damit seit der Derby-Niederlage gegen Milan am 23. November in der Serie A ungeschlagen und hat elf von zwölf Spielen gewonnen.

