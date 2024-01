Das „Feuer“ in der Speiseröhre löschen!

Etwa eine Million Menschen in Österreich leidet an Sodbrennen oder anderen Symptomen der Reflux Krankheit. Auslöser ist, wie man mittlerweile weiß, das undicht gewordene Anti-Reflux-Ventil zwischen Magen und Speiseröhre. Je weniger dieses schließt, desto mehr feste, flüssige oder gasförmige Nahrungsreste fließen wieder dorthin zurück, wo sie nichts verloren haben: in Speiseröhre, Rachen und nicht selten bis in die Mundhöhle.