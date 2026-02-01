Ariel eskalierte erneut – und Mirja muss gehen

Hardy brachte die allgemeine Stimmung im Camp auf den Punkt. Im Dschungeltelefon erklärte er, Ariel suche gezielt nach Momenten, um auszuteilen. Auch direkt stellte er sie zur Rede und machte klar, dass er keine Lust mehr auf die endlosen Diskussionen habe. Ariel konterte aggressiv, bezeichnete Hardy als den „ältesten Typen hier“ und forderte ihn auf, sich nicht einzumischen. Schließlich verlor auch Hardy die Geduld.