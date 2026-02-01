Ariel eskalierte erneut – und Mirja muss gehen

Der zehnte Tag im Dschungelcamp hatte es in sich: Während Mirja du Mont den australischen Busch verlassen musste, sorgte vor allem Ariel zuvor mit einem neuen, heftigen Angriff auf Gil für massive Spannungen im Camp.
Ausgangspunkt der Eskalation war erneut der Streit um Gils Bett. Ariel hatte ihren Schlafplatz verlegen wollen, doch Gil weigerte sich, umzubauen. Was folgte, war eine emotionale Explosion. Ariel ging verbal auf mehrere Camper los – insbesondere auf Patrick, Hardy und Gil.
Patrick wurde von ihr scharf attackiert: Er würde den ganzen Tag flirten, obwohl er vergeben sei, und müsse sich für sein Verhalten schämen. Patrick blieb ruhig, widersprach jedoch deutlich und warf Ariel vor, keine anderen Meinungen zuzulassen und ständig ins Wort zu fallen. Ariel wiederum lenkte das Gespräch immer wieder auf Eva und warnte Patrick eindringlich, er solle klüger handeln.
Hardy brachte die allgemeine Stimmung im Camp auf den Punkt. Im Dschungeltelefon erklärte er, Ariel suche gezielt nach Momenten, um auszuteilen. Auch direkt stellte er sie zur Rede und machte klar, dass er keine Lust mehr auf die endlosen Diskussionen habe. Ariel konterte aggressiv, bezeichnete Hardy als den „ältesten Typen hier“ und forderte ihn auf, sich nicht einzumischen. Schließlich verlor auch Hardy die Geduld.
Gil versuchte mehrfach zu deeskalieren, bot Ariel sogar an, ihr das Bett am nächsten Tag zu überlassen. Doch für Ariel war das nicht genug. Sie griff Gil frontal an, warf ihm Lügen vor und eskalierte den Konflikt weiter. Trotz mehrfacher Aufforderungen, das Thema ruhen zu lassen, machte sie deutlich, dass sie nicht bereit war, davon abzurücken.
Schwere Vorwürfe gegen Gil: „Du bist ein Lügner“
Ariel steigerte sich immer weiter hinein. Sie beschuldigte Gil offen, Dinge zu verschweigen, sprach von Grenzen, die überschritten worden seien, und erhob schwerste Vorwürfe. Gil blieb äußerlich ruhig, erklärte mehrfach, Ariel habe keine Ahnung von den Hintergründen und solle aufhören. Doch Ariel machte unmissverständlich klar, dass sie das Thema nicht loslassen werde.
Im Gespräch mit Mirja begründete Ariel später ihr Verhalten. Sie bezeichnete Gil als „Verbrecher“ und erklärte, sie könne nicht akzeptieren, dass er die Vergangenheit totschweigen wolle. Mirja reagierte mit Humor und verglich Ariel schmunzelnd mit einem Chihuahua, der sich festgebissen habe.
Gil stellte sich der Dschungelprüfung „Dschungel-Argh!Quarium“
Trotz der angespannten Situation im Camp zeigte Gil in der Dschungelprüfung Nervenstärke. In der Prüfung „Dschungel-Argh!Quarium“ musste er in einem großen Aquarium zehn verschlossene Schatztruhen öffnen, um Sterne zu erspielen. Umgeben von Fischen, Schlangen, Waranen und Krokodilen tauchte Gil immer wieder ab und arbeitete hoch konzentriert.
Mit beeindruckender Ruhe sammelte er acht von zehn Sternen ein. Zwar zeigte er sich selbstkritisch, weil er nicht alle Truhen öffnen konnte, doch die Erleichterung überwog. Dankbar und sichtlich stolz kehrte er ins Camp zurück.
Simone sprach über ihren verstorbenen Sohn
Für Emotionen sorgte Simone am Lagerfeuer. Offen sprach sie über ihren verstorbenen Sohn Emilio und ihre Überzeugung, dass seine Energie noch immer bei ihr sei. Sie schilderte eindringlich die Nacht seines Todes, berichtete von körperlichen Wahrnehmungen und von Zeichen, die sie bis heute begleiteten.
Besonders bewegend war die Erinnerung an die letzte WhatsApp-Nachricht ihres Sohnes: zwei Herzen – etwas, das er zuvor nie geschickt hatte. Die Mitcamper hörten still zu, Samira zeigte sich sichtlich erschüttert und kämpfte im Dschungeltelefon mit den Tränen.
Simone machte deutlich, dass sie fest an Energien glaube und diese im Dschungel intensiver wahrnehme als im Alltag. Für sie sei der Tod kein abrupter Schnitt, sondern ein Prozess.
