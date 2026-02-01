Schwerkranker wartete sechs Stunden auf Transport

Kein Wasser, Essen oder Medikamente im Spital?

Wegen der langen Wartezeit war die Familie von Josef G. sehr besorgt. Die Tochter erhebt schwere Vorwürfe: Ihr Vater sei unversorgt und allein gelassen worden. Eine „sitzend-wartende Mitpatientin“ hätte dann dem Vater beim Telefonieren geholfen. Selbst schaffte er das nicht, weil nach der sehr aufwendigen Halswirbel-OP mit seinen beiden Armen zu diesem Zeitpunkt weder das Handy herauskramen noch halten konnte, sagt Susanne G. „Ich bat auch die zuständige Pflegekraft im Krankenhaus schon davor am Telefon, zu ihm zu gehen und ihm zu helfen, mich anzurufen. Die war aber gerade in Vorbereitung zur Dienstübergabe und war nicht wirklich motiviert“, prangert die Tochter an. Zwischenzeitig hätte ihre Schwester auch zweimal bei der Rettung angerufen, was offensichtlich ebenso erfolglos blieb.