ÖFB-Cup: Altach gegen Sturm Graz 17.30 Uhr LIVE

Beim ersten Sieg seiner Amtszeit als Sturm-Trainer hat Fabio Ingolitsch einen „guten Schritt nach vorne“ gesehen. „Trotzdem gibt es sehr viele Themen, die wir in die nächsten Wochen mitnehmen, weil wir am Anfang vom Prozess stehen“, sagte Ingolitsch nach dem versöhnlichen Abschluss in der Europa League gegen Brann Bergen (1:0). Nach dem erfolgreichen Heim-Einstand ist der 33-Jährige mit dem Meister am Sonntag (17.30 Uhr) an alter Wirkungsstätte in Altach gefordert.