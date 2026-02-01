Vorteilswelt
Hier im Liveticker

ÖFB-Cup: Altach gegen Sturm Graz 17.30 Uhr LIVE

Fußball National
01.02.2026 05:35
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Viertelfinale im ÖFB-Cup: Altach empfängt Sturm Graz. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Beim ersten Sieg seiner Amtszeit als Sturm-Trainer hat Fabio Ingolitsch einen „guten Schritt nach vorne“ gesehen. „Trotzdem gibt es sehr viele Themen, die wir in die nächsten Wochen mitnehmen, weil wir am Anfang vom Prozess stehen“, sagte Ingolitsch nach dem versöhnlichen Abschluss in der Europa League gegen Brann Bergen (1:0). Nach dem erfolgreichen Heim-Einstand ist der 33-Jährige mit dem Meister am Sonntag (17.30 Uhr) an alter Wirkungsstätte in Altach gefordert.

„Diese Aufgabe wird eine sehr harte Nuss“, warnte Ingolitsch. „Wir können mit breiterer Brust nach Altach fahren. Vielleicht kann uns dieser Sieg in einen Lauf bringen“, hoffte indes bereits Verteidiger Arjan Malic nach dem kleinen Fingerzeig im für die Grazer sportlich bedeutungslosen letzten Europacup-Saisonspiel.

ÖFB-Cup: Altach gegen Sturm Graz 17.30 Uhr LIVE
