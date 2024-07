Dubioser Entführungs-Krimi beschäftigt Ermittler

Diese hätte der Gatte vier Tage zuvor in Graz besuchen sollen – wo das angebliche Opfer laut eigenen Aussagen vor der Haustür der Frau von sieben Männern per Elektroschocker außer Gefecht gesetzt, in den Kofferraum eines BMWs gesteckt und nach Slowenien verschleppt worden sei. Dort hätte die Bande den Syrer dann gefesselt, in einem kleinen Raum geschlagen und dazu gezwungen, seinen Vater in Syrien anzurufen.