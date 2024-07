Wie könnte man Bahnhöfe sicherer gestalten?

Areale rund um Bahnhöfe und auch Bahnhöfe an sich sind Orte, an denen viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Jugendliche nutzen solche Gegenden oft, um „abzuhängen“, aber auch Betrunkene oder Obdachlose finden dort ihren Platz. Besonders der Bahnhof Floridsdorf machte in letzter Zeit aufgrund der Trunkenbolde dort negative Schlagzeilen. Welche Maßnahmen braucht es, um Bahnhöfe sicherer zu machen?