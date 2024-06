Zwei Hitzköpfe „duellierten“ sich auf Kreuzung

Nach Burger gab’s Ärger! Diesen Besuch bei McDonald’s in Gmunden am Freitagabend wird ein 62-Jähriger aus Traunkirchen nicht so schnell vergessen. Als der Mann den Parkplatz des Fast-Food-Restaurants mit seinem Auto verlassen wollte, stellte sich ein 32-jähriger Serbe aus Gmunden quer in die Ausfahrt und versperrte ihm so den Weg.