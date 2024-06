Elektroauto-Start-up Fisker ist endgültig pleite

47 Dienstnehmer und mehr als 600 Gläubiger

„Trotz umfangreicher Sanierungsbemühungen waren Fisker US und die Schuldnerin bis dato nicht in der Lage, ausreichend Liquidität zu schaffen“, so die Kreditschützer. 47 Dienstnehmer und mehr als 600 Gläubiger sind betroffen. Fisker lässt bei Magna in Graz das E-Auto „Ocean“ bauen – die Produktion ist aber schon länger gestoppt. Nun folgte das endgültige Aus.