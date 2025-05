Pensionistin vergewaltigt: 21-Jähriger emotionslos

Seelenruhig und völlig emotionslos erzählt der 21-jährige Bosnier von dem Verbrechen, das er gemeinsam mit einem 29-jährigen Kroaten am 30. November 2024 am helllichten Tag verübt hat. Auf einem Feldweg in Möllersdorf (NÖ) lauerte das Duo einer 74-Jährigen auf, die in der Früh mit ihrem Hund Gassi ging: „Wir haben uns eine Kokain-Line gezogen. Da hat sie ins Auto geschaut. Ich bin ausgestiegen, hab sie von hinten gepackt und ihr mit einem Tuch den Mund zugehalten“, schildert er. „Dann hab ich sie zum Auto gezerrt und reingestoßen.“