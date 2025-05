Ermittlungen gegen Ex-FPÖ-Funktionär eingestellt

Strohmann-Verdacht nach „Schenkung“

Laut Recherchen von „Spiegel“ und „Der Standard“ soll der Geschäftsmann aber vor seiner Spende eine „Schenkung“ in Millionenhöhe erhalten haben – von dem aus Duisburg stammenden Immobilienmilliardär Henning Conle. Demnach hätte Dingler für die Millionentransaktion nur als Strohmann fungiert, solche Strohmannspenden sind laut deutschem Recht verboten. Der AfD drohte ein Strafgeld wegen illegaler Parteienfinanzierung in dreifacher Höhe der unzulässigen Spende. Um diese abzuwenden, überwies die AfD im April vorsorglich 2,35 Millionen Euro an die Bundestagsverwaltung.