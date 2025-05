Nach Horrorsturz zurück – mit weinendem Auge

„In Gedanken an Margot Simond“

„Ich bin heute meine ersten Kurven gefahren, in Gedanken an Margot Simond und ihre Familie“, postete der dreifache Weltmeister auf Instagram. Die 18-jährige Landsfrau des Skistars war in der vergangenen Woche beim Training für das Showevent Red Bull Alpine Park in Val d’Isere schwer gestürzt und noch vor Ort verstorben. Ein Drama, das auch Pinturault tief bewegte ...