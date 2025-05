„Meinl-Reisinger weiß nichts über Bosnien“

Dodik mischt sich auch in innere Angelegenheiten ein

Diese „Feindseligkeit“ zeige sie auch gegenüber den in Österreich lebenden Serben und Kroaten, „die sie als eine Art nicht existente bosnische Diaspora einstuft“, so Dodik weiter. Der 66-Jährige warf Meinl-Reisinger auch vor, „mitten in der Krise die Koalitionsgespräche mit ihrer Partei verlassen“ zu haben, weil ihr „die Form der Koalition nicht gefiel“.