Rechter Kandidat in Stichwahl, Regierung vor Aus

Wegen illegaler Einflussnahme Russlands wurde im Vorjahr die Präsidentschaftswahl in Rumänien annulliert. Damals zog der rechtsextreme und prorussische Kandidate Calin Georgescu in die Stichwahl ein. Am Sonntag ist der Urnengang wiederholt worden – ohne Georgescu. Auch diesmal zog ein Rechtsaußen-Politiker in die Stichwahl ein. Die Regierungskoalition steht unterdessen nach dem Scheitern ihres Kandidaten vor dem Aus. Regierungschef Marcel Ciolacu gab am Montagabend seinen Rücktritt bekannt.