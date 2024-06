In Panik vor Unwetter: 30 hilflose Opfer gerettet

Frau klammerte sich an Brücke fest

Inmitten des düsteren Szenarios ist eine Pensionistin in Unterschützen in Not geraten. Sie wollte unbedingt nach Hause nahe der Kirche, doch die bedrohlichen Wassermassen waren schneller. Auf dem Weg über eine Brücke klammerte sich die Frau verzweifelt am Geländer fest.