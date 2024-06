Bilanz nach Unwettern: „So etwas gab es noch nie“

Schnelle Hilfe für alle

In so gut wie allen Gemeinden wurde angepackt und das auch in Nachbars Garten, obwohl der eigene Keller unter Wasser stand. Innerhalb kürzester Zeit organisierten Vereine Verköstigungen für die tausenden Feuerwehrleute und Menschen, die mit den Aufräumarbeiten beschäftigt waren. Schnelle Hilfe versprach auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.