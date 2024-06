Darum war Meister Wildon die „Lachnummer“ der Liga

Die Krönung einer spannenden Saison! Mit einem packenden 4:3-Erfolg im Derby bei Lebring krönte sich Fußball-Landesligist Wildon in der 98. Minute (hier klicken für die Video-Highlights auf fan.at) zum neuen Meister. „Nach dem 3:3-Ausgleich in der 94. war es für uns eigentlich erledigt. Ich habe noch immer keine Worte. Viel spannender kann man ein Drehbuch nicht schreiben“, sagte Sportchef Heinz Karner mit etwas heiserer Stimme am Samstag der „Steirerkrone“ am Telefon.