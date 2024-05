Geheime Briefe von Christine Lavant & Werner Berg

Auf der Fassade beim Werner Berg Museum in Bleiburg sind sie für die aktuelle Ausstellung großformatig vereint – ein Paar, ein Bild, das es so nie gegeben hat. Über ihre Beziehung zueinander wurde viel gemutmaßt. Was die Lyrikgigantin aus dem Lavanttal und den Jahrhundertmaler vom Rutarhof tatsächlich verband, wussten nur wenige. Es ist der Stoff, aus dem griechische Tragödien gewoben sind.