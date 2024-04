Wirbel um Türken-Liste bei Arbeiterkammer-Wahl

Nicht weniger als 16 wahlwerbende Listen treten aktuell bei der Arbeiterkammer-Wahl in Wien an. Zwölf davon sind schon jetzt in der 180-köpfigen Vollversammlung vertreten. Darunter auch die Liste HAK IŞ – Liste Perspektive LP – Fatih Vural (LP), die bei den letzten AK-Wahlen im Jahr 2019 1,9 Prozent der Stimmen (5741 Wähler) erzielen konnte, mit derzeit drei Kammerräten. Das Besondere an der Liste: Sie richtet sich speziell an türkische Arbeitnehmer. Doch es stehen nicht nur türkische Migranten im Fokus.