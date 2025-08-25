Federer nach Tiriac der zweite Tennis-Milliardär

Alex Peya, Grand-Slam-Sieger im Mixed, erinnert sich an seinen früheren Weggefährten zurück: „Ich kenne Roger schon ewig, er ist nur ein Jahr jünger als ich. In U14-Zeiten haben wir viel miteinander Karten gespielt. Er hat meine Tennis-Generation wie kein anderer geprägt. Federer ist mit Abstand der stilistisch schönste Tennisspieler, den es je gegeben hat. Da wird kaum noch einer kommen, der dieses Spiel so locker aussehen lassen kann. Oft hat man bei ihm im fünften Satz gedacht, dass er nicht einmal richtig schwitzt.“