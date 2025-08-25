Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Früher ein Kindskopf“

Federer nach Tiriac der zweite Tennis-Milliardär

Tennis
25.08.2025 20:44
Tennis-Ikone Roger Federer ist auch nach der Karriere sehr erfolgreich.
Tennis-Ikone Roger Federer ist auch nach der Karriere sehr erfolgreich.(Bild: AFP/Afp or licensors)

Tennis-Ikone Roger Federer hat in seiner Karriere 20 Grand-Slam-Titel gewonnen und 130 Millionen Euro Preisgeld eingespielt. Aber auch nach seiner unglaublichen Sportkarriere ist der Schweizer erfolgreich. Das Wirtschaftsmagazhin „Forbes“ schätzt sein Vermögen mittlerweile auf rund 1,1 Milliarden Dollar.

0 Kommentare

Woher kommt die Marie? Durch Werbeverträge, Auftritte und andere geschäftliche Aktivitäten hat er sich ein großes Vermögen aufgebaut. Federer arbeitet mit Marken wie Mercedes-Benz, Rolex, Moët & Chandon oder Uniqlo zusammen. Mit dem japanischen Ausstatter hat er 2018 einen Zehnjahresvertrag im Wert von rund 300 Millionen Dollar unterschrieben.

Ganz großer Meilenstein für seinen finanziellen Erfolg: 2019 hat sich Federer für 50 Millionen Dollar etwa 3 Prozent an der Marke On gesichert. Das Schweizer Unternehmen entwickelt innovative Laufschuhe und Bekleidung. Der Börsengang katapultierte den Wert seiner Anteile zwei Jahre später auf mehr als 375 Millionen Dollar.

2022 beendete Roger Federer beim Laver Cup seine Karriere. Da flossen bei ihm und seinem engen ...
2022 beendete Roger Federer beim Laver Cup seine Karriere. Da flossen bei ihm und seinem engen Freund Rafael Nadal die Tränen.(Bild: APA/AFP/Glyn KIRK)

Im Kreis von Michael Jordan, Tiger Woods und Co.
Federer gehört nun zu einem erlesenen Kreis: Nur sehr wenige Athleten haben es bisher geschafft, die Milliarde zu knacken. Dazu gehören die Basketball-Stars Michael Jordan, Magic Johnson und LeBron James, Golf-Gigant Tiger Woods und Ex-Boxer Floyd Mayweather.

Alex Peya, Grand-Slam-Sieger im Mixed, erinnert sich an seinen früheren Weggefährten zurück: „Ich kenne Roger schon ewig, er ist nur ein Jahr jünger als ich. In U14-Zeiten haben wir viel miteinander Karten gespielt. Er hat meine Tennis-Generation wie kein anderer geprägt. Federer ist mit Abstand der stilistisch schönste Tennisspieler, den es je gegeben hat. Da wird kaum noch einer kommen, der dieses Spiel so locker aussehen lassen kann. Oft hat man bei ihm im fünften Satz gedacht, dass er nicht einmal richtig schwitzt.“

Die früheren Doppel-Spezialisten Julian Knowle und Alex Peya haben spezielle Erinnerungen an ...
Die früheren Doppel-Spezialisten Julian Knowle und Alex Peya haben spezielle Erinnerungen an ihren Weggefährten Roger Federer.(Bild: GEPA)

„In der Umkleide war Roger ein richtiger Kindskopf“
Julian Knowle, Grand-Slam-Sieger im Doppel, sagt: „Über Roger Federer ist an Superlativen alles gesagt. Auf dem Platz war er überirdisch, seine Emotionen nach den Matches machten ihn menschlich. In der Umkleide war er ein richtiger Kindskopf, riss einen Witz nach dem anderen. Wenn dann aber die Tür aufging, legt er den Schalter in der Sekunde um und legte eine beeindruckende Professionalität an den Tag.“

Seine persönliche Lieblingsanekdote datiert aus dem Jahr 2014: „Ich spielte beim Rasenturnier mit meinem damaligen Partner Andre Begemann das Doppel-Finale gegen Roger Federer und seinen Schweizer Daviscup-Kollegen Marco Chiudinelli. Wir hatten riesigen Respekt vor Roger, der unfassbar gut spielte. Nach 15 Minuten war der erste Satz mit 1:6 weg. Wir waren völlig überfordert mit der Situation. Wir beschlossen daraufhin, Roger ab sofort Hans zu nennen. Das half uns, den Respekt abzulegen. Wir kamen an unser volles Leistungspotenzial heran und gewannen tatsächlich noch mit 1:6, 7:5, 12/10.“

Ion Tiriac war der erste Tennisspieler, der später zum Milliardär wurde.
Ion Tiriac war der erste Tennisspieler, der später zum Milliardär wurde.(Bild: GEPA)

Der erste Tennis-Milliardär war Ion Tiriac
Jetzt ist „Hans“ Milliardär, im Tennis der zweite. Vor ihm gelang das nur dem rumänischen Spieler Ion Țiriac (86), der 1970 als Spieler die French Open im Herrendoppel gewann. Später entdeckte Tiriac Boris Becker und wurde dessen Manager: „Ich habe mit ihm gut verdient.“ Vor allem verstand es Tiriac laut „Manager Magazin“ nach dem Fall des Kommunismus und des Eisernen Vorhangs meisterhaft, in Osteuropa zu investieren und seine Verbindungen zu westlichen Topmanagern, die er auch zur Großwildjagd nach Rumänien einlud, spielen zu lassen.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
141.112 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
101.368 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
96.728 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1343 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1124 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1072 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf