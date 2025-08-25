Französische Studentin schlug Räuber in die Flucht

Eine 22-jährige Französin hat in Wien Mut gezeigt. Als sie an einer Bar in Wien vorbeiging, bemerkte sie, dass dort ein Räuber eine Angestellte bedrohte. Mit vereinten Kräften konnten die Frauen den Mann aus der Bar vertreiben.
Der 48-Jährige hatte kurz vor Mitternacht eine Weinbar in Wien-Neubaubetreten und von einer Angestellten, die sich zu diesem Zeitpunkt allein in der Bar befand, Geld gefordert. Als er auch noch ein Messer zückte und die 27-Jährige bedrohte, rief diese um Hilfe. Die Austauschstudentin, die gerade an der Bar vorbeiging, bewies in dieser Situation Zivilcourage.
Studentin handelte trotz Gefahrensituation
Wie Anna Gutt, eine Sprecherin der Landespolizeidirektion, am Montag der APA schilderte, lief die 22-Jährige ins Lokal und kam der Angestellten zu Hilfe. Der Mann – ein gebürtiger Tschetschene – war vom Auftreten der jungen Frau derart überrascht, dass er von seinem Vorhaben abließ und mit einer Flasche Likör, die er noch schnell an sich nahm, Richtung Innenstadt flüchtete.
Polizei schnappte den Täter
Die junge Französin und die Angestellte nahmen die Verfolgung des verhinderten Räubers auf und verständigten per Handy die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt waren rasch zur Stelle. Sie konnten den Tatverdächtigen im Zuge einer Sofortfahndung anhalten und vorläufig festnehmen.
Straftat vermutlich ein Fall von Beschaffungskriminalität
Bei der Personendurchsuchung zeigte sich, dass es sich beim versuchten Raub um einen Fall von Beschaffungskriminalität gehandelt haben dürfte. Der Mann hatte diverse Gegenstände dabei, die auf Suchtmittelkonsum hindeuteten. Die mutmaßliche Tatwaffe – ein Klappmesser – sowie die entwendete Likörflasche konnten ebenfalls sichergestellt werden. Der 48-Jährige wurde wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes angezeigt, er befindet sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.