Frauenpower in Wien

Französische Studentin schlug Räuber in die Flucht

Wien
25.08.2025 15:09
In einer Bar in Wien-Neubau bedrohte ein Tschetschene eine Angestellte. (Symbolbild)
In einer Bar in Wien-Neubau bedrohte ein Tschetschene eine Angestellte. (Symbolbild)(Bild: Zarya Maxim - stock.adobe.com)

Eine 22-jährige Französin hat in Wien Mut gezeigt. Als sie an einer Bar in Wien vorbeiging, bemerkte sie, dass dort ein Räuber eine Angestellte bedrohte. Mit vereinten Kräften konnten die Frauen den Mann aus der Bar vertreiben.

Der 48-Jährige hatte kurz vor Mitternacht eine Weinbar in Wien-Neubaubetreten und von einer Angestellten, die sich zu diesem Zeitpunkt allein in der Bar befand, Geld gefordert. Als er auch noch ein Messer zückte und die 27-Jährige bedrohte, rief diese um Hilfe. Die Austauschstudentin, die gerade an der Bar vorbeiging, bewies in dieser Situation Zivilcourage.

Studentin handelte trotz Gefahrensituation
Wie Anna Gutt, eine Sprecherin der Landespolizeidirektion, am Montag der APA schilderte, lief die 22-Jährige ins Lokal und kam der Angestellten zu Hilfe. Der Mann – ein gebürtiger Tschetschene – war vom Auftreten der jungen Frau derart überrascht, dass er von seinem Vorhaben abließ und mit einer Flasche Likör, die er noch schnell an sich nahm, Richtung Innenstadt flüchtete.

Polizei schnappte den Täter
Die junge Französin und die Angestellte nahmen die Verfolgung des verhinderten Räubers auf und verständigten per Handy die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt waren rasch zur Stelle. Sie konnten den Tatverdächtigen im Zuge einer Sofortfahndung anhalten und vorläufig festnehmen.

Straftat vermutlich ein Fall von Beschaffungskriminalität
Bei der Personendurchsuchung zeigte sich, dass es sich beim versuchten Raub um einen Fall von Beschaffungskriminalität gehandelt haben dürfte. Der Mann hatte diverse Gegenstände dabei, die auf Suchtmittelkonsum hindeuteten. Die mutmaßliche Tatwaffe – ein Klappmesser – sowie die entwendete Likörflasche konnten ebenfalls sichergestellt werden. Der 48-Jährige wurde wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes angezeigt, er befindet sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam.

