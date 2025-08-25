Französische Studentin schlug Räuber in die Flucht

Straftat vermutlich ein Fall von Beschaffungskriminalität

Bei der Personendurchsuchung zeigte sich, dass es sich beim versuchten Raub um einen Fall von Beschaffungskriminalität gehandelt haben dürfte. Der Mann hatte diverse Gegenstände dabei, die auf Suchtmittelkonsum hindeuteten. Die mutmaßliche Tatwaffe – ein Klappmesser – sowie die entwendete Likörflasche konnten ebenfalls sichergestellt werden. Der 48-Jährige wurde wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes angezeigt, er befindet sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam.