KAT-Zentrum in Tiroler Schloss nahm nächste Hürde

Im Juni 2024 fasste die Landesregierung den Grundsatzbeschluss, nun wurde auch der offizielle Baubeschluss für die Sanierung und Adaptierung des Schlosses Mentlberg unterschrieben. Das Gebäude im Südosten Innsbrucks befindet sich seit 1928 im Landesbesitz und soll ab 2027 als Katastrophenschutzzentrum fungieren. Der Baubeginn ist 2026 geplant, derzeit werden die notwendigen Genehmigungen eingeholt. Dazu stehe man im engen Austausch mit der Stadt.