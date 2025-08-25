Vorteilswelt
Umbau beschlossen

KAT-Zentrum in Tiroler Schloss nahm nächste Hürde

Tirol
25.08.2025 12:00
Das Schloss Mentlberg gehört seit fast 100 Jahren dem Land und wird bald zum KAT-Zentrum.
Das Schloss Mentlberg gehört seit fast 100 Jahren dem Land und wird bald zum KAT-Zentrum.(Bild: Birbaumer Christof)

Um Krisen- und Katastrophenfälle in Tirol optimal managen zu können, arbeiten verschiedene Stellen zusammen. In Innsbruck sollen diese einen gemeinsamen Standort im Schloss Mentlberg erhalten. Nun hat die Landesregierung den Bau des Katastrophenschutzzentrums beschlossen. Im altehrwürdigen Gebäude sollen sämtliche Dienste gebündelt werden, doch zuvor stehen umfassende Arbeiten an.

Im Juni 2024 fasste die Landesregierung den Grundsatzbeschluss, nun wurde auch der offizielle Baubeschluss für die Sanierung und Adaptierung des Schlosses Mentlberg unterschrieben. Das Gebäude im Südosten Innsbrucks befindet sich seit 1928 im Landesbesitz und soll ab 2027 als Katastrophenschutzzentrum fungieren. Der Baubeginn ist 2026 geplant, derzeit werden die notwendigen Genehmigungen eingeholt. Dazu stehe man im engen Austausch mit der Stadt.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
