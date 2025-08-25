Wer neuem Machthaber nun Widerstand leisten könnte

Blutiger Auslöser. Im März wurden in Küstengebieten mehr als 1.400 Menschen getötet, viele davon Alawiten. Im Juli starben in der drusischen Provinz Suwayda Hunderte, als regierungsnahe sunnitische Milizen losschlugen. Der Staat reagierte langsam, Untersuchungen blieben schwach. In Damaskus heißt es, die Armeeführung werde geschont. Für Minderheiten ist klar: Diese Regierung schützt uns nicht.

Nach Kämpfen in Suwayda griff Israel syrische Truppen an und bombardierte später Damaskus. Bilanz: drei Tote, 34 Verletzte. Damit wankt die von den USA vorangetriebene Annäherung. Präsident Donald Trump lockerte Sanktionen, HTS wurde von der US-Terrorliste gestrichen. Außenminister Marco Rubio sprach zwar von einem „Missverständnis“. Doch das Vertrauen ist beschädigt.