Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Syrien kippt

Wer neuem Machthaber nun Widerstand leisten könnte

Außenpolitik
25.08.2025 14:59
Syriens neue Regierungsarmee ging hart gegen Minderheiten vor
Syriens neue Regierungsarmee ging hart gegen Minderheiten vor(Bild: EPA)

Nach dem Sturz von Syriens Diktator Bashar al-Assad hofften viele auf den neuen Machthaber Ahmed al-Sharaa. Jetzt kippt die Stimmung. Die Islamisten entpuppen sich als religiös getrieben, wie von vielen Beobachtern befürchtet. Vor allem Minderheiten fühlen sich ungeschützt. Doch eine Oppositionspartei organisiert sich.

0 Kommentare

Blutiger Auslöser. Im März wurden in Küstengebieten mehr als 1.400 Menschen getötet, viele davon Alawiten. Im Juli starben in der drusischen Provinz Suwayda Hunderte, als regierungsnahe sunnitische Milizen losschlugen. Der Staat reagierte langsam, Untersuchungen blieben schwach. In Damaskus heißt es, die Armeeführung werde geschont. Für Minderheiten ist klar: Diese Regierung schützt uns nicht.

Nach Kämpfen in Suwayda griff Israel syrische Truppen an und bombardierte später Damaskus. Bilanz: drei Tote, 34 Verletzte. Damit wankt die von den USA vorangetriebene Annäherung. Präsident Donald Trump lockerte Sanktionen, HTS wurde von der US-Terrorliste gestrichen. Außenminister Marco Rubio sprach zwar von einem „Missverständnis“. Doch das Vertrauen ist beschädigt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Clemens Zavarsky
Clemens Zavarsky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine