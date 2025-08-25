Wer neuem Machthaber nun Widerstand leisten könnte

Nach dem Sturz von Syriens Diktator Bashar al-Assad hofften viele auf den neuen Machthaber Ahmed al-Sharaa. Jetzt kippt die Stimmung. Die Islamisten entpuppen sich als religiös getrieben, wie von vielen Beobachtern befürchtet. Vor allem Minderheiten fühlen sich ungeschützt. Doch eine Oppositionspartei organisiert sich.
Blutiger Auslöser. Im März wurden in Küstengebieten mehr als 1.400 Menschen getötet, viele davon Alawiten. Im Juli starben in der drusischen Provinz Suwayda Hunderte, als regierungsnahe sunnitische Milizen losschlugen. Der Staat reagierte langsam, Untersuchungen blieben schwach. In Damaskus heißt es, die Armeeführung werde geschont. Für Minderheiten ist klar: Diese Regierung schützt uns nicht.
Nach Kämpfen in Suwayda griff Israel syrische Truppen an und bombardierte später Damaskus. Bilanz: drei Tote, 34 Verletzte. Damit wankt die von den USA vorangetriebene Annäherung. Präsident Donald Trump lockerte Sanktionen, HTS wurde von der US-Terrorliste gestrichen. Außenminister Marco Rubio sprach zwar von einem „Missverständnis“. Doch das Vertrauen ist beschädigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.