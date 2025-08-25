Mann verprügelt Ehefrau und attackiert Polizei

Erneuter Fall häuslicher Gewalt in Wien: In der Leopoldstadt hat ein 45-Jähriger am Sonntagabend im Zuge eines Streits immer wieder auf seine Ehefrau eingeschlagen und mehrfach mit dem Umbringen bedroht. Der 40-Jährigen gelang es gerade noch rechtzeitig, die Polizei zu alarmieren.
Kurze Zeit später gelang es den alarmierten Beamten den Verdächtigen vorläufig festzunehmen. Laut der Polizei verhielt er sich auch den Einsatzkräften gegenüber aggressiv und versuchte, sie anzugreifen.
1,8 Promille festgestellt
Gegen den 45-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein Alkotest ergab über 1,8 Promille. Die Frau gab an, bei dem Vorfall nicht körperlich verletzt worden zu sein.
Der Tatverdächtige wurde wegen gefährlicher Drohung, versuchter Körperverletzung sowie aggressiven Verhaltens und Lärmerregung angezeigt. Er sitzt in Polizeigewahrsam.
