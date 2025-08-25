Vorteilswelt
Gewalt in Beziehung

Mann verprügelt Ehefrau und attackiert Polizei

Wien
25.08.2025 13:30
Symbolbild(Bild: Jöchl Martin)

Erneuter Fall häuslicher Gewalt in Wien: In der Leopoldstadt hat ein 45-Jähriger am Sonntagabend im Zuge eines Streits immer wieder auf seine Ehefrau eingeschlagen und mehrfach mit dem Umbringen bedroht. Der 40-Jährigen gelang es gerade noch rechtzeitig, die Polizei zu alarmieren.

Kurze Zeit später gelang es den alarmierten Beamten den Verdächtigen vorläufig festzunehmen. Laut der Polizei verhielt er sich auch den Einsatzkräften gegenüber aggressiv und versuchte, sie anzugreifen.

Lesen Sie auch:
Mit diesem Messer wurden die Opfer attackiert.
Häusliche Gewalt
19-Jähriger attackiert eigene Familie mit Messer
25.08.2025

1,8 Promille festgestellt
Gegen den 45-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein Alkotest ergab über 1,8 Promille. Die Frau gab an, bei dem Vorfall nicht körperlich verletzt worden zu sein.

Hilfe für Betroffene:

  • Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at
  • Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at
  • Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien
  • 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 0171719
  • Frauenhaus-Notruf unter 057722
  • Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
  • Polizei-Notruf: 133

Der Tatverdächtige wurde wegen gefährlicher Drohung, versuchter Körperverletzung sowie aggressiven Verhaltens und Lärmerregung angezeigt. Er sitzt in Polizeigewahrsam.

Mehr Wien
Gewalt in Beziehung
Mann verprügelt Ehefrau und attackiert Polizei
Häusliche Gewalt
19-Jähriger attackiert eigene Familie mit Messer
Mehr Studienanfänger
Volksschullehrer-Ausbildung: Bachelor wird kürzer
Suche nach Investor
Dieses Wiener Kultlokal ist jetzt doch insolvent
Ciao Ragazzi!
Immer mehr Italiener wählen Wien als neue Heimat
