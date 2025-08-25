Vorteilswelt
AmfAR-Aftershowparty

Auf eine Currywurst unter dem Kristall-Luster

Salzburg
25.08.2025 21:00
Sir Bob Geldof gönnte sich eine Currywurst als Mitternachtssnack.
Sir Bob Geldof gönnte sich eine Currywurst als Mitternachtssnack.(Bild: Markus Tschepp)

Der amfAR-Abend war nach der großen Gala inklusive Charity-Auktion am Sonntagabend noch lange nicht vorbei. Um kurz nach Mitternacht wurde nämlich die Location gewechselt und der nächste Feier-Reigen in Angriff genommen. Für die amfAR-Aftershowparty verwandelte sich das Schloss Leopoldskron in einen Partytempel.

So zumindest der Plan. Denn die meisten Gäste zog es an der Disco im Erdgeschoss vorbei. Mehrere Bars im Obergeschoss hatten offensichtlich eine größere Anziehungskraft als die Tanzfläche. Rockmusiker und Live-Aid-Begründer Bob Geldof verkostete erst einen Espresso Martini, entschied sich dann aber doch lieber für eine Currywurst und ein Schinken-Semmerl.

Mark Philipp und Carolina Porsche schauten auch noch vorbei.
Mark Philipp und Carolina Porsche schauten auch noch vorbei.(Bild: Markus Tschepp)

Auch amfAR-Gala-Organisator Gery Keszler ging im Schloss Leopoldskron in den entspannten Teil des Abends über. Er kuschelte den Stress einfach mit seinem Hund Aaron weg. Der Vierbeiner musste sein Herrli in den vergangenen Wochen des Öfteren entbehren: Keszler machte kein Geheimnis daraus, dass ihn die Organisation der ersten österreichischen amfAR Gala einiges an Nerven kostete.

Gery Keszler hatte endlich wieder Zeit zum Kuscheln mit Hund Aaron.
Gery Keszler hatte endlich wieder Zeit zum Kuscheln mit Hund Aaron.(Bild: Markus Tschepp)

Das Durchbeißen hat sich gelohnt: Die Gäste schwärmten bis in die Morgenstunden von der gelungenen Veranstaltung. Darunter unter anderem Mark Philipp und Carolina Porsche, Stefan Jürgens und Boriana Jürgens-Rosenmüller, Musiker Rufus Wainwright und Gatte Jörn Weisbrodt, Buhlschaft Deleila Piasko, Ex-Jedermann Cornelius Obonya und Model Tyrone Dylan Susman.

Boriana und Stefan Jürgens
Boriana und Stefan Jürgens(Bild: Markus Tschepp)
Manch ein Besucher kam ob der späten Stunde gar auf den Gedanken: Eine weitere amfAR-Gala in Salzburg, das wär doch was! Vielleicht ein gar nicht so abwegiger Gedanke.

