Bergretter bergen schwer verletzte Wanderin

Dramatischer Einsatz in der Weißbachschlucht bei Schneizlreuth (Bayern): Eine Wanderin aus Deutschland stürzte ab und blieb knapp oberhalb einer Felswand hängen. Drei Hubschrauber, Bergwachten und Rettungskräfte waren stundenlang im Einsatz – auch der Salzburger Notarzthubschrauber „Christophorus 6“.