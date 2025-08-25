Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In letzter Minute

Bergretter bergen schwer verletzte Wanderin

Salzburg
25.08.2025 19:56
Die Suche und die Bergung gestalteten sich äußerst schwierig.
Die Suche und die Bergung gestalteten sich äußerst schwierig.(Bild: Bayrisches Rotes Kreuz)

Dramatischer Einsatz in der Weißbachschlucht bei Schneizlreuth (Bayern): Eine Wanderin aus Deutschland stürzte ab und blieb knapp oberhalb einer Felswand hängen. Drei Hubschrauber, Bergwachten und Rettungskräfte waren stundenlang im Einsatz – auch der Salzburger Notarzthubschrauber „Christophorus 6“.

0 Kommentare

Ein Unglück mit glücklichem Ausgang hat sich am Mittwoch in der Weißbachschlucht bei Schneizlreuth ereignet.

Eine deutsche Wanderin war in dem steilen Gelände abgestürzt und wenige Meter oberhalb einer rund 20 Meter hohen Felswand zum Stillstand gekommen.

Die Bergretter hatten ihre Schwierigkeiten in dem unwegsamen Gelände.
Die Bergretter hatten ihre Schwierigkeiten in dem unwegsamen Gelände.(Bild: Bayrisches Rotes Kreuz)

Sie konnte selbst noch den Notruf wählen, doch die Suche gestaltete sich schwierig: Dichte Vegetation und schwer einsehbare Steilhänge verhinderten eine rasche Ortung.

Auch der Salzburger Rettungshubschrauber „Christophorus 6“ war im Einsatz.
Auch der Salzburger Rettungshubschrauber „Christophorus 6“ war im Einsatz.(Bild: Bayrisches Rotes Kreuz)

Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt 
Der Salzburger Notarzthubschrauber „Christophorus 6“ und die Bergwacht Bad Reichenhall starteten sofort, mussten aber zusätzliche Kräfte anfordern. Zeugen an einer Straße hörten Hilferufe, woraufhin weitere Bergwachten, eine Hundestaffel und eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt wurden.

Lesen Sie auch:
Die Feuerwehr konnte das Tier befreien.
In misslicher Lage
Feuerwehr rettet Kalb aus Güllegrube in Seekirchen
25.08.2025
Nur Frauen kandidieren
Hof wählt am 16. November neue Bürgermeisterin
25.08.2025
Bei Eugendorf
Unfall auf der Westautobahn sorgte für Stau
25.08.2025

Nachdem die Frau gefunden worden war, kämpften sich Einsatzkräfte durch das unwegsame Gelände zu ihr vor und leisteten Erste Hilfe.

Mit einem Rettungstau wurde die Schwerverletzte aus der Schlucht geflogen, nach einer Zwischenlandung medizinisch stabilisiert und ins Krankenhaus gebracht.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
141.112 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
101.368 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
96.728 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1343 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1124 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1072 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf