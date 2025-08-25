Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erneut Spekulationen

Flecken auf Trumps Hand: Weißes Haus beschwichtigt

Außenpolitik
25.08.2025 20:59
Über den Gesundheitszustand des Präsidenten wird immer wieder gemutmaßt.
Über den Gesundheitszustand des Präsidenten wird immer wieder gemutmaßt.(Bild: AFP)

Erneut Rätselraten um US-Präsident Donald Trumps Gesundheitszustand: Der 79-Jährige zeigte sich kürzlich mit einem großen Make-up-Fleck auf dem rechten Handrücken.

0 Kommentare

Wollte er Blutergüsse kaschieren – oder eine Verletzung? Als Donald Trump das Museum „The People‘s House“ in Washington besuchte und kurz darauf FIFA-Präsident Gianni Infantino traf, fiel Anwesenden bei beiden Gelegenheiten ein auffälliger Fleck auf seiner rechten Hand ins Auge.

Sofort wurde erneut über den Gesundheitszustand des Präsidenten gemutmaßt. Er habe Einstichstellen für Infusionen verdecken wollen, hieß es. Andere tippten auf Blutergüsse, die er zu kaschieren versuchte.

Im Frühjahr hatte Trump Frankreichs Staatsoberhaupt Emmanuel Macron getroffen. Auch dort waren ...
Im Frühjahr hatte Trump Frankreichs Staatsoberhaupt Emmanuel Macron getroffen. Auch dort waren Flecken auf seiner Hand zu sehen. Seinen Hautton hat der 79-Jährige noch immer nicht ganz getroffen.(Bild: AFP)

„Häufiges Händeschütteln“
Tatsächlich: Trumps Sprecherin Karoline Leavitt verkündete – wie bereits öfter in der Vergangenheit –, dass Trump „bei bester Gesundheit“ sei, allerdings „geringfügige Hämatome“ an der Hand aufweise, welche durch „häufiges Händeschütteln und Aspirin“ hervorgerufen würden.

Lesen Sie auch:
Laut seinem Präsidialamt erfreut sich Trump bester Gesundheit.
Spekulieren um Zustand
Weißes Haus macht Trumps Erkrankung öffentlich
17.07.2025
Alles fest im Griff
Macrons Handschlag hinterlässt Spuren bei Trump
07.06.2019

„Arbeitet rund um die Uhr“
Schon vor einigen Tagen sah sich das Weiße Haus zu einer Stellungnahme in Bezug auf Trumps Gesundheit veranlasst. Der Präsident leidet demnach an einer chronisch venösen Insuffizienz – also einer Erkrankung der Beinvenen, die häufig vor allem bei älteren Menschen vorkommt. Anzeichen für eine tiefe Venenthrombose oder eine arterielle Erkrankung gebe es nicht. „Er arbeitet rund um die Uhr“, so Leavitt.

Jährliche Untersuchung absolviert
Trump war im April für die erste jährliche ärztliche Untersuchung seiner neuen Amtszeit als Präsident in einem Militärkrankenhaus bei Washington gewesen. Er habe „nur Sonnenschäden“, hieß es da.

Porträt von Mara Tremschnig
Mara Tremschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
141.112 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
101.368 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
96.728 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1343 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1124 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1072 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Mehr Außenpolitik
Wohnpaket im Herbst
Babler: „Greifen erstmals in freie Mieten ein“
Erneut Spekulationen
Flecken auf Trumps Hand: Weißes Haus beschwichtigt
Telefonat mit Putin
Trump: „Im Krieg passieren seltsame Dinge“
Nur für Arbeitende
Polens Präsident stoppt Kindergeld für Ukrainer
Zugeständnisse an Kiew
Vance: Russen gelingt „Marionettenregierung“ nicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf