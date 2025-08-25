Flecken auf Trumps Hand: Weißes Haus beschwichtigt

„Arbeitet rund um die Uhr“

Schon vor einigen Tagen sah sich das Weiße Haus zu einer Stellungnahme in Bezug auf Trumps Gesundheit veranlasst. Der Präsident leidet demnach an einer chronisch venösen Insuffizienz – also einer Erkrankung der Beinvenen, die häufig vor allem bei älteren Menschen vorkommt. Anzeichen für eine tiefe Venenthrombose oder eine arterielle Erkrankung gebe es nicht. „Er arbeitet rund um die Uhr“, so Leavitt.