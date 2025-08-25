Bittere Verletzung kam zur Niederlage noch dazu

SV-Chef: Über 65-Jährige gehen oft zum Arzt
Sorge um Finanzierung
Sie haben gevotet – das Spiel der Runde lautete DSG Ferlach gegen St. Jakob/Rosental. Somit steht die Unterliga Mitte wieder im dieswöchigen Fokus.
Im Rosental Derby ging es zwischen der DSG Ferlach und St. Jakob/Ros. rund. Nach der 1:0 Führung von Zwittnig konnte Vernes Durmisevic für Ferlach ausgleichen. Mit einem Weitschuss von Kapitän Leon Mutapcic entschied die Truppe aus St.Jakokb/Ros. die hitzige Partie für sich. Trauriges Highlight des Spiels: DSG-Kapitän Thomas Schmautz fiel in der 53. Minute mit Verdacht auf Kreuzbandriss aus.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.