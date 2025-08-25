Bittere Verletzung kam zur Niederlage noch dazu

Im Rosental Derby ging es zwischen der DSG Ferlach und St. Jakob/Ros. rund. Nach der 1:0 Führung von Zwittnig konnte Vernes Durmisevic für Ferlach ausgleichen. Mit einem Weitschuss von Kapitän Leon Mutapcic entschied die Truppe aus St.Jakokb/Ros. die hitzige Partie für sich. Trauriges Highlight des Spiels: DSG-Kapitän Thomas Schmautz fiel in der 53. Minute mit Verdacht auf Kreuzbandriss aus.